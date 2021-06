Nutzerbeschwerden zu iPhone 5 häufen sich

des Displays. Dennoch seien hier die häufigsten Kritikpunkte erläutert.

Langsames WLAN

Wie MacRumors berichtet, beklagen sich viele iPhone-5-Nutzer in Apple-Support-Foren über langsame bis gar keine WLAN-Verbindung an Standorten, die von älteren iOS-Geräten hervorragend abgedeckt werden. Einige Nutzer berichten, dass sich der Empfang verbessert, wenn man von WLAN-Routern mit WPA2-Verschlüsselung auf WEP-verschlüsselte wechselt, einige andere erhalten dabei unveränderte Resultate. Laut Ars Technica berichten Foren-Teilnehmer, dass Apple sich um das Problem kümmere.

Schlechte Gehäuseverarbeitung

Während die Rückseite des iPhone 5 aus eloxiertem Aluminium laut ersten Berichten eine brauchbare Kratzfestigkeit aufweist, sind die Kanten des schwarzen Modells empfindlicher. Hier kann die Farbe angeblich leicht abblättern, wodurch der Aluminium-Rahmen darunter freigelegt wird. The Verge bebildert das Ergebnis.

Durchscheinendes Licht

Im Rahmen einiger iPhone-5-Modelle findet sich hie und da ein Spalt, durch den Licht aus der Display-Beleuchtung dringt. Boy Genius Report konnte diesen Kritikpunkt verifizieren, allerdings benötigt es schon beinahe absolute Dunkelheit, um auf den Spalt aufmerksam zu werden.

Farbstichiges Display

Einige Frühkäufer des iPhone 5 bemängeln einen gelblichen Farbstich am Display, vor allem bei weißen Hintergründen. Das Phänomen ist nicht neu, litten doch auch frühere iOS-Geräte an farblichen Abstimmungsschwierigkeiten. Angeblich liegt das Problem an einer Beschichtung, die etwas länger zum völligen Einwirken in die Display-Materialien braucht. Der Gelbstich sollte nach einiger Zeit verschwinden, berichtet Cult of Mac.

Verwirrte Siri

Apples sprachgesteuerte, digitale Assistentin Siri erzeugt bei der Frage nach dem Wetter in diversen US-Städten konfuse Antworten. Nachdem es in den USA viele Städte mit demselben Namen, nur in unterschiedlichen Bundesstaaten gibt, spuckt Siri öfters die regional falschen Wetter-Ergebnisse aus. Wie Ars Technica berichtet, wird etwa New York, New York (das bekannte) mit New York, Texas verwechselt.

Platzmangel auf der iCloud

Ein nicht iPhone-spezifisches Problem stellt eine Frist in der Übergangsphase des alten Apple-Cloudspeichers MobileMe zu iCloud dar. Am 30. September verlieren einige Apple-Nutzer, die auf MobileMe Daten gespeichert haben, schlagartig bis zu 20 GB kostenlosen Speicherplatz. Der Gratis-Speicherplatz bei iCloud beschränkt sich auf 5 GB. Wer sich nicht rechtzeitig um sein Datenmanagement kümmert, riskiert Daten zu verlieren.

Mangelhafte Apple-Karten

Der größte Kritikpunkt von allen hängt mit Apples neuem Kartendienst Apple Maps zusammen. Bei iOS 6 wurde auf Google Maps zugunsten eines eigenen Systems verzichtet, das jedoch noch schwere Mängel aufweist. Einige Orte sind darauf nicht an der Stelle, wo sie sein sollten, auch bei der Detailgenauigkeit gibt es starke Einbußen gegenüber Google Maps, wodurch sich viele Nutzer das gewohnte Kartenmaterial zurückersehnen. Apple