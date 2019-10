Oculus-Mitgründer baut Ramm-Drohnen die andere Drohnen zerstören

Kritik an Zusammenarbeit mit Trump

Palmer Luckey, der die VR-Brille Oculus Rift entwickelte, und seine Firma stehen in der Kritik, da ihre KI-gesteuerten Überwachungstürme und Drohen mit Kameras an der Grenze zwischen den USA und Mexiko zum Einsatz kommen. Daher wird ihnen die Unterstützung der kontroversen Migrationspolitik der Trump-Regierung vorgeworfen. Anduril Industries äußerte sich dazu, man beliefere nicht eine spezifische Regierung, sondern unterstütze das Pentagon mit Technologie.

In Hinblick auf die AI-Steuerung der Drohne werden nun erneut kritische Stimmen laut, da man die Technologie zukünftig auch gegen Menschen einsetzen könnte. Dabei ist jetzt zwar noch die Bestätigung durch eine Kontrollperson notwendig, ob das in Zukunft so bleibt, ist offen. So äußerte sich Marta Kosmyna von der "Campaign to Stop Killer Robots" gegenüber Bloomberg, man habe mit den Interceptor-Drohnen Pandoras Büchse geöffnet, da solche Technologie selten wie beabsichtigt genutzt würde.