Boeings Tank-Drohne absolvierte ersten Testflug

Auslieferung in zwei Jahren

Laut den Anforderungen der Navy muss die Drohne in der Lage sein, 6,35 Tonnen Treibstoff an andere Flugzeuge abzugeben, in einer Entfernung von bis zu 926 Kilometer Entfernung zum Flugzeugträger.

Als nächstem Schritt seines 805 Millionen Dollar schweren Vertrags mit der US-Navy will Boeing vier Entwicklungsmodelle der Tank-Drohne herstellen. In zwei Jahren sollen dann die ersten regulären Modelle an die Navy ausgeliefert werden.