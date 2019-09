Rätselhaftes Mini-Space-Shuttle seit zwei Jahren auf geheimer Mission

Das unbemannte Fluggerät X-37B der US Air Force wurde am 7. September 2017 mithilfe einer Falcon-9-Rakete von SpaceX in die Erdumlaufbahn befördert. Seither umkreist es dort die Erde. Was die mysteriöse Drohne im Orbit genau macht, ist unklar und wird von der Air Force geheim gehalten. Im Mai 2017 ist das X-37B nach einer 718 Tage lange dauernden Mission im All gelandet. Die aktuelle Mission OTV-5 dauert nach 720 Tagen im Orbit noch an.

Das Fluggerät erinnert ein wenig an eine verkleinerte Version des Space Shuttles, nur dass mit dem X-37B keine Astronauten befördert werden. Anstatt der Menschen steckt in der solarbetriebenen Drohne jede Menge geheime Technik.