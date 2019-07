Himmelsbeobachter fotografiert geheimes Mini-Space-Shuttle der Air Force

Die US Air Force hat mit der Boeing X-37B ein unbemanntes Mini-Space-Shuttle in Betrieb. Seitdem es 2010 zum ersten Mal ins All gestartet ist, fragen sich Hobby-Astronomen und Verschwörungstheoretiker, was es im Weltraum macht. Laut der US Air Force sind es Testflüge. Nachdem aber die X-37B bei ihrem vierten Testflug 717 Tage im Orbit blieb, hält sich die Theorie hartnäckig, wonach das Raumschiff zu Spionagezwecken eingesetzt wird.

Jetzt hat es der Astronomiefotograf Ralf Vandebergh geschafft, die X-37B im Orbit zu fotografieren. Das ist alles andere als einfach. Das Raumschiff ist nämlich nicht nur klein, sondern folgt auch nicht den üblichen Mustern für Orbitflüge.