Oculus will Pornos für Virtual-Reality-Brille erlauben

Einem anderen Medienbericht zufolge arbeitet das Oculus-Team zusammen mit der University of Soutern California gerade daran, Gesichtszüge von Usern in Echtzeit in die Oculus-Rift-Umgebung transferieren zu können. Damit wären realitätsnahe Avatare möglich. Erreicht wird dies über eine 3D-Kamera, welche die untere Gesichtshälfte filmt und elastische Bänder, die am Headset befestigt sind, und so die Gesichtspannung der oberen Gesichtshälfte misst.