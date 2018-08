ÖAMTC startet Elektro-Scooter-Sharing in Wien

Der ÖAMTC startet ab heute, Dienstag, ein Elektro-Scooter-Sharing in Wien. Die zu Beginn 150 Fahrzeuge können mittels kostenloser Smartphone-App "ÖAMTC easy way" für Android und iOS ausgeliehen werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Abholen und abstellen darf die E-Scooter jeder, der in Besitz eines Moped- oder B-Führerscheins ist. Eine ÖAMTC-Mitgliedschaft ist nicht notwendig.

"Mit unserem E-Scooter-Sharing werden wir erstmals zum Mobilitätsanbieter", sagte ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. "Wir starten mit akkubetriebenen Scootern, weil gerade im innerstädtischen Bereich ein flexibles, umweltfreundliches und günstiges Fortbewegungsmittel sinnvoll ist." Das Geschäftsgebiet erstreckt sich innerhalb des Gürtels, der Tangente und der Donau.