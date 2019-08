ÖAMTC startet Online-Dienst Smart Connect

Mit kleinen Zusatzmodulen, die in den On-Board-Diagnose-Anschluss (OBD) von Autos gesteckt werden, kann heute jeder tiefe Einblicke in die Leistungsdaten seines PKW nehmen. Haben die kleinen Geräte auch noch GPS und eine SIM-Karte an Bord, machen sie aus Autos schnell einmal ein "Smart Car", das man mit Hilfe einer App überwachen kann. So kann man etwa Fehlermeldungen auslesen, die Position des Fahrzeugs erkennen oder genau Protokoll über seine Fahrten führen. Derartige Services werden u.a. von heimischen Mobilfunkern angeboten. Was den bisherigen Angeboten fehlt, ist allerdings der direkte Draht zum Automobilclub seines Vertrauens. Genau das will nun der ÖAMTC mit seinem Angebot "Smart Connect" ändern.

Der Helpdesk weiß Bescheid

Die Nutzer dieses Dienstes können per OBD-Stecker und einem eigenen Punkt in der ÖAMTC-App nicht nur selbst erkennen, wie es um den Allgemeinzustand des eigenen Fahrzeugs steht. Kommt es zu einer Fehlermeldung, wird diese sofort an den technischen Helpdesk des ÖAMTC übermittelt. Erfahrene Pannenhelfer analysieren das Problem, der Fahrer erhält sogleich eine kurze Erklärung zur Fehlermeldung und die Möglichkeit, sofort Kontakt mit dem ÖAMTC aufzunehmen.

In welchen Situationen kann dies nützlich sein? Etwa dann, wenn der Batterieladestand des Fahrzeugs einen kritischen Wert unterschreitet. Hat man z.B. das Licht angelassen, wird man rechtzeitig informiert, bevor die Batterie so schwach wird, dass das Auto nicht mehr gestartet werden kann. Smart Connect kann Nutzer auch darauf hinweisen, wenn eine Kabelverbindung unterbrochen wurde, etwa durch einen Marderbiss. Auf einem eigenen Fahrzeug-Tab in der App wird man durch Ampel-Farben schnell über den aktuellen Fahrzeugzustand informiert.