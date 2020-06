OLPC-Tablet soll aus der Luft abgeworfen werden

Das Tablet vom Projekt One Laptop per Child (OLPC) soll auf eine besondere Art ausgeliefert werden: Wie der Gründer des Projekts Nicholas Negroponte angekündigt hat, will er die Tablet-Computer mit dem Namen XO-3 aus der Luft in abgelegenen Dörfern abwerfen lassen. Die Menschen sollen anschließend von selbst lernen, wie sie damit umgehen. Dabei zitierte er eine Studie des Forschers Sugata Mitra, die besagt, dass Menschen mithilfe der richtigen Technologie auch ohne fremde Hilfe Lesen und Schreiben erlernen können. Bereits innerhalb eines Jahres sollen entsprechende Aktionen anlaufen.

Das Tablet befindet sich seit 2009 in der Entwicklungsphase. Der Strom soll über Solarzellen in der Hülle geliefert werden, die Internetverbindung über einen Satellitenempfänger. Kamera, Mikrofon und USB-Anschluss werden ebenfalls verbaut sein. Im Juli wurde