OnePlus entwickelt günstigen Smart TV

Das chinesische Start-up OnePlus will auch in das Geschäft mit Smart TVs einsteigen. Das gab CEO und Mitgründer Pete Lau im Zuge eines Interviews mit Business Insider bekannt. Bislang entwickelte und verkaufte das Start-up vorwiegend Smartphones und Zubehör, beispielsweise Schutzhüllen, Akkupacks und Kopfhörer. Bereits in der Vergangenheit gab es des Öfteren Gerüchte, dass das Unternehmen in das Geschäft mit Smartwatches und Drohnen einsteigen könnte, das Unternehmen blieb aber stets seinem Kerngeschäft treu.