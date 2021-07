OnePlus Two und Lite sollen bald vorgestellt werden

Das günstige Android-Smartphone aus China könnte schon bald einen Nachfolger erhalten. Neben dem OnePlus Two soll es auch ein günstiges OnePlus One Lite geben.

Das chinesische Smartphone-Start-up OnePlus könnte noch am Montag sein neues Flaggschiff, das OnePlus Two, vorstellen. Das OnePlus Two soll Gerüchten zufolge weiterhin auf eine 5,5-Zoll-Bildschirm setzen und ist mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 810 sowie einem microSD-Kartenslot und einem Fingerabdrucksensor ausgestattet. Zudem soll der Preis im Vergleich zum sehr günstigen Vorgänger etwas steigen.