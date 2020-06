Opera: „Ein europäischer Browser ist wichtig“

Welche Rolle wird Opera in Zukunft spielen?

Interessanterweise gibt es derzeit nur vier Zugangstechnologien ins Web: Die Browserengine Trident, auf der Microsofts Internet Explorer aufbaut, Gecko für Firefox, Webkit für Safari und Chrome sowie die Opera-Entwicklung Presto. Von diesen vier Technologien sind wir die einzige europäische, alle anderen Zugangstechnologien stammen von der US-Westküste.

Das Europa-Argument wird Google, Apple und Microsoft vermutlich aber wenig beeindrucken.

Ein europäischer Player ist wichtig. Aus globaler Sicht braucht es Wettbewerb, um die technologische Entwicklung des Internets voran zu treiben. Im Desktop-Bereich hat die EU bereits entschieden, dass Microsoft seine Windows-Vertriebsmacht nicht für andere Produkte ausnutzen darf. Mobil bewegen wir uns mit Apple iOS , Windows Phone, aber auch Android derzeit leider in Richtung geschlossene Ökosysteme, die User einsperren.

Googles Chrome-Browser weist seit seiner Einführung stark wachsende Userzahlen auf. Was macht Google derzeit besser als alle anderen Browser-Hersteller?

Chrome ist das meist beworbene Produkt der Welt. Google verfügt über eine mächtige und intelligente Werbemaschinerie und nutzt diese, um den eigenen Browser auf allen Kanälen zu vermarkten. Das zeigt sich auch an der absolut linear verlaufenden Wachstumskurve.

Wie sieht die Wachstumskurve bei Opera aus?

Derzeit haben wir 200 Millionen aktive Opera-User pro Monat. Das stärkste Wachstum verzeichnen wir beim mobilen Browser, der von 135 Millionen Usern auf über 3000 Telefonmodellen verwendet wird. Hier beträgt der Zuwachs drei bis fünf Millionen Nutzer pro Monat.

Stichwort mobiler Browser: Opera Mini verspricht bis zu 90 Prozent weniger an Datenvolumen zu verbrauchen. Wie funktioniert das?

Im Prinzip funktioniert Opera Mini wie ein Browser in der Cloud. Surft man eine Seite an, wird man zu unseren Servern umgeleitet, auf denen die Inhalte komprimiert liegen. Diese Proxylösung hilft, die Last immer komplexer werdender Webseiten abzufangen, etwa bei schlechten mobilen Datenverbindungen oder um Akku zu sparen. Aber auch am Desktop kann man die Technologie über die sogenannte Turbo-Funktion nutzen.

Das bedeutet aber, dass jede aufgerufene Webseite über Opera-Server läuft. Ist das vom Datenschutz her nicht problematisch? Theoretisch könnte Opera ja genaue User-Profile erstellen.

Bei unserer Server-Lösung operieren wir wie ein Internet Service Provider und beobachten ausschließlich die Gesamtlast und wie wir Anfrage-Spitzen auf unsere Zentren in Island, Polen, Oslo und Seattle verteilen können. Derzeit verarbeiten wir zwischen 500.000 und einer Million http-Anfragen pro Sekunde. Was den Datenschutz betrifft: Wir unterliegen dem norwegischen Datenschutzrecht und das zählt zu den strengsten der Welt.

Opera ist traditionell stark im Lizenzgeschäft, wie auch der Opera-Browser für Nintendos Konsolen zeigt. Welche Geräte bieten sich noch für Kooperationen an?

Spannend wird vor allem die Entwicklung im TV-Bereich sein, wo wir mit vielen Industriegrößen wie Sony und Philips zusammenarbeiten. 25 Prozent aller Flat-TVs werden mittlerweile schon mit Internet-Anschluss ausgeliefert, dazu kommen noch Set-top-Boxen und Blu-ray-Player, die ebenfalls ans Web andocken können.