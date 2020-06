Opera veröffentlicht Update für Handybrowser

Datenverbrauch

Datenverbrauch

Opera-Browser

Datenverbrauchs

fallen die Neuerungen gering aus. Die Suche direkt aus der Adresszeile wurde ebenso überarbeitet wie das Kopieren von Inhalten. Neu ist auch, dass man Bookmarks mittels Stern-Symbol direkt aus der URL-Leiste setzen kann. Ansonsten ist alles mehr oder weniger beim Alten geblieben. Die Qualität der dargestellten Fotos kann adaptiert werden, das Tabs-System und ein Startfenster mit neun belegbaren Kacheln sind weiterhin vorhanden und auch das Synchronisieren mit Opera-Versionen auf anderen Geräten wird unterstützt.Punkten will Opera bei seinen Handyversionen vor allem mit einem geringerenbeim Surfen, was Usern bei langsamen Datenverbindungen bzw. schwächeren Telefonen entgegenkommen soll. Wer im Ausland teuer surft oder auch im Inland kein entsprechendes Daten-Paket hat, soll mit demaufgrund des geringenGeld sparen können.

Opera zufolge kann der Browser bis zu 90 Prozent des anfallenden Datenvolumens einsparen, da die Inhalte auf Opera-eigenen Servern komprimiert und über diese abgerufen werden. Eine Übersichtsseite zeigt den aktuellen Datenverbrauch und die gesparten Datenmengen an. In Opera Mobile 11.5 kann auf dieselbe Lösung zugegriffen werden, wer den Browser wie ein Desktopprogram laufen lassen will, kann die Funktion auch – ähnlich der Opera-Vollversion – aber ausschalten.

Sowohl Opera Mini 6.5 als auch Opera Mobile 11.5 sind kostenlos erhältlich.