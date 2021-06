Oppo Find 7 im Test: Hochauflösend mit wenig Puste

Android-Fans ist das chinesische Unternehmen Oppo Electronics bereits seit längerem ein Begriff. 2005 gegründet sind sie in erster Linie dafür bekannt, preiswerte Androiden auf den Markt zu bringen, die dennoch nicht durch schlechte Verarbeitung oder minderwertige Spezifikationen auffallen. Außerdem ist Oppo den sogenannten Custom Roms, also von Drittentwicklern individuell angepassten Android-Versionen, traditionell offen gegenüber eingestellt. Gerade deswegen genießt Oppo unter Android-Enthusiasten zumeist einen guten Ruf. Die futurezone hat das neue Find 7 mit Quad-HD-Display getestet.

Das Äußere

Die Mär von den billigen und schlecht verarbeiten “China-Handys” gehört mittlerweile großteils der Vergangenheit an und das stellt Oppo mit dem Find 7 abermals unter Beweis. Das Design des Oppo ist in minmalistischem Schwarz gehalten und wirkt insgesamt wie das eines klassischen Business-Phones. Die Rückseite ist schwarz-gräulich gemustert und aus Kunststoff. Die Kameralinse ist sauber in das Gehäuse eingelassen, genauso wie der Dual-LED-Blitz. Das Oppo-Logo auf der Rückseite ist dezent in Silber gehalten. Die Bedienelemente sind auf das Wesentlichste reduziert, neben dem Power-Button finden sich lediglich die Tasten zur Lautstärkeregelung an der Gehäuseseite. Auf eine Kamerataste verzichtet Oppo.

Dass der Akkudeckel des Find 7 tatsächlich abnehmbar ist, möchte man im ersten Moment fast gar nicht glauben. Der Verschlussmachanismus ist so sauber verarbeitet und der Deckel passt so perfekt auf die Rückseite, dass man fast meinen könnte, es handle sich um einen Unibody. Da dem nicht so ist, ist der Akku des Find 7 austauschbar, unter dem Deckel befinden sich außerdem die Einschübe für microSIM und microSD. Von der Elektronik im Handy ist auch mit abgenommenen Akkudeckel wenig zu sehen, ein Großteil ist mit einer zusätzlichen Plastikabdeckung verschraubt. Die Vorderseite ist übrigens kratzfest dank Corning Gorilla Glass 3.

Das Innenleben und die Akkulaufzeit

Im Inneren des Find 7 schlummert aktuelle High-End-Hardware. Herzstück ist ein Snapdragon 801 von Qualcomm. Der Quad-Core-Chip hat eine Taktrate von 2,5 GHz. Für die Grafikdarstellung ist ein Adreno 330 verantwortlich. Der Chip wird von einem Arbeitsspeicher mit einer Kapazität von drei GB unterstützt. Der interne Speicher beträgt 32GB und kann per microSD-Kartenslot auf bis zu 128GB ausgebaut werden. In Sachen Funkstandards bietet das Find 7 so ziemlich alles, was State of the Art ist, bis hin zu WLAN im n-Standard und Bluetooth in der energiesparenden Version 4.0.

Die Leistung des Oppo kann mit Fug und Recht als beeindruckend bezeichnet werden. Beim AnTuTu-Benchmarkt reiht sich das Handy nahezu punktegleich knapp hinter dem HTC One M8 ein.

Der Akku hat zwar eine Kapazität von relativ ordentlichen 3000maH, in der Praxis macht sich jedoch das bemerkbar, wovor viele bei hochauflösenden Displays auf Smartphones immer warnen: Der gesteigerte Energieverbrauch. Die Akkulaufzeit des Find 7 kann mit dem Standard-Betriebssystem Color OS 1.2 kann man getrost als eher frustrierend bezeichnen. Selbst, wenn man sich in Sachen Navigation und Fotografieren zurückhält, ändert das wenig daran, dass es das Handy mit einer Akkuladung vom Morgen nur schwer bis zum frühen Abend schafft. Teilweise ist das auch auf den Color OS 1.2 Bug zurückzuführen, bei dem sich das Display in der Hosentasche immer wieder versehentlich einschaltet. Mit Color OS 2.0 ist dieses Problem zwar behoben und die Akkulaufzeit entsprechend länger, insgesamt aber dennoch nicht so viel, dass sie mit anderen Androiden mithalten kann. Zwar besteht wie so oft die Möglichkeit, dass Oppo hier per Software-Update noch Schadensbegrenzung betreibt, Wunder sollte man sich aber wohl nicht erwarten können.