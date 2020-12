Oppo zeigt dreifach-klappbares Smartphone

Erst mit der nächsten Schiebe/Klapp-Stufe sind die Kameras auf der Rückseite. An der Front misst das Display jetzt 7 Zoll. Durch den Klappmechanismus kann das so ganz ausgefahrene Display auch angewinkelt genutzt werden, damit das Smartphone sich wie ein aufgeklappter Notizblock anfühlt. Der passende Stylus für handschriftliche Notizen ist im Gehäuse des Handys verstaut.

Ein Smartphone mit so einem Mehrfach-Klappmechanismus wird es in absehbarer Zeit vermutlich nicht in die Serienproduktion schaffen. Oppo will aber 2021 sein erstes Handy mit flexiblem Display veröffentlichen. Möglicherweise handelt es sich dabei um das Oppo X 2021, bei dem der Bildschirm per Motor ausgerollt wird.