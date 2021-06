So sieht das neue Outlook für Windows 10 aus

Berichten zufolge arbeitet Microsoft an einem einheitlichen E-Mail-Client für Windows 10, der die aktuellen Mail- und Kalender-Apps ersetzen soll. Dieser neue Client, der auf Outlook Web basiert, trägt den Codenamen Monarch.

Laut einem Bericht bei Windows Latest bestätigte Microsoft in einem Dokument, dass man an einem "One Outlook" -Client arbeitet, der in Windows 10, macOS und über die Web-Oberfläche funktioniert. Dadurch kann das Unternehmen die bestehenden Clients ersetzen.

Nun sind erste Screenshots aufgetaucht, die die neue Outlook-App zeigen. Auffällig sind die abgerundeten Ecken des Fensters, die künftig bei allen nativen Windows-Apps zum Einsatz kommen sollen. Zu den neuen Funktionen zählt etwa der Org Explorer, mit dem man sich Kontaktdaten anderer Personen anzeigen lassen kann.