Panasonics Space Player animiert Objekte mit Licht

Die projizierten Inhalte werden dem Space Player über das WLAN, HDMI oder eine SD-Karte zugespielt. Die Laser-Diode soll eine Helligkeit von 1.000 Lumen erzeugen und eine Haltbarkeit von 20.000 Betriebsstunden aufweisen. Damit soll der Space Player, der für fixe Installationen, etwa an Zimmerdecken, konzipiert ist, möglichst wartungsfrei bleiben. In der ersten Variante wird der Space Player WXGA-Auflösung (1.280 x 768 Pixel) bieten.

Das Gerät wird ab 1. Juli zu einem unbekannten Preis in Japan verkauft. Ob der Space Player auch in andere Länder kommen wird, ist unklar. Wie Gizmodo beschreibt, erscheint der Export als logisch, sollte das Produkt am japanischen Markt gut ankommen.