Papst Franziskus ruft zum Gebet für Roboter auf

Monat für Monat wählt Papst Franziskus ein Thema aus, das in Gebeten besondere Berücksichtigung finden soll. Im November hat der technologieaffine Papst zur Überraschung vieler das Thema "Künstliche Intelligenz" auserkoren. Er ruft Katholiken in der ganzen Welt auf, dafür zu beten, dass "der Fortschritt in der Robotik und künstlichen Intelligenz immer der Menschheit dienen soll. Der Aufruf ist in einem kurzen Video verpackt.