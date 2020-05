Paypal testet Bezahlen per Bitcoin

Über den Paypal Payments Hub können Händler digitaler Güter sich auch in der digitalen Kryptowährung Bitcoin bezahlen lassen. Das erklärte die eBay-Tochter PayPal am Dienstag in einer Presseaussendung. Dies gilt vorerst in den USA und Kanada und auch nur während der vorläufigen Testphase.

Bitcoin werde nicht voll in das Bezahlsystem von Paypal integriert, sondern man wolle sich „langsam an Bitcoin herantasten“. Für den Test wurden Bitpay, Coinbase und Gocoin als Partner ausgewählt. Coinbase arbeitet beispielsweise bereits mit vielen anderen Unternehmen zusammen, wenn es um die Ermöglichung von Bitcoin-Zahlungen geht.