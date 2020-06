Philips Android-Lautsprecher AS351/12 im Test

Von außen macht die Dockingstation AS351/12 einen durchwegs positiven Eindruck. Das Äußere ist überwiegend in Schwarz gehalten und wirkt stabil und hochwertig. Bedient wird das Gerät über vier Tasten an der Vorderseite, die auch den jeweiligen Betriebsstatus anzeigen.

Die Box verfügt einen Micro-USB-Anschluss, um das Smartphone anzudocken. Der Anschluss ist flexibel und kann seitlich auf der Dockingstation verschoben werden. Links und rechts davon befinden sich noch zwei höhenverstellbare Knöpfe, mit denen das Handy zusätzlich fixiert werden kann. Mit Strom wird die Box entweder über einen Netzanschluss, oder über vier AA-Batterien versorgt.

Wirklich vertrauenswürdig wirkte das Konzept der flexibeln Smartphone-Halterung im Test nicht. Das relativ hohe Samsung Galaxy Nexus sitzt so in der Station, dass die eigentlich stabilisierende Plastikrückseite nur wenig Halt bietet. Mit dem kleineren Galaxy S 1 war dieses Problem nicht so stark bemerkbar - dafür steckt dieses Smartphone kopfüber in der Docking-Station. Zwar gibt der Hersteller an, dass sich das Display in diesem konkreten Fall automatisch auf den Kopf stellt - im Test mit einem Gerät mit Android 4.0 tat es das aber nicht.