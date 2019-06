Philips-Hue-Firma bringt neue Lampen als WLAN-Ersatz

Das Unternehmen Signify war früher als Philips Lighting bekannt und steht unter anderem hinter den populären vernetzten Hue-Lampen. Gleichzeitig arbeitet die Firma aber auch bereits seit längerem an einer Technik, bei der Daten per Licht übertragen werden. Nun wurden in diesem Bereich einige neue Produkte vorgestellt.

Die Geräte Trulifi sollen Datenübertragung abseits von WLAN, Bluetooth oder 4G erlauben. Mit entsprechenden Licht-Receivern können etwa Computer und Laptops Daten mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde senden und empfangen. Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen zwei fix installierten Punkten soll sogar 250 Megabit pro Sekunde betragen, wie es heißt.

Die Access Points sind dabei in Lampen integriert. Es können entweder bestehende Lampen nachgerüstet, oder komplett neue Geräte erworben werden. Computer müssen per USB-Adapter mit Trulifi ausgerüstet werden.