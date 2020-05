Philips stattet Kochtopf mit WLAN aus

Um die WLAN-Funktion des HomeCookers zu nutzen, muss man über ein Tablet mit einer entsprechenden Koch-App verfügen. Der Protoyp wurde in Verbindung mit einem Apple iPad samt entsprechender iOS-App gezeigt. Das Prinzip dabei ist denkbar einfach: Man sucht sich über die App ein passendes Rezept aus und bekommt anschließend die notwendigen Schritte geliefert.

Die App zeigt vor, welche Zutaten wie geschnitten werden müssen. Füllt man den HomeCooker mit den entsprechenden Zutaten, kann man ihn per App starten. Temperatur und Kochdauer werden automatisch an den HomeCooker weitergeleitet, der anschließend rührt und erhitzt. Laut Philips sollen Köche so zukünftig einfach Rezepte online herunterladen und an den HomeCooker schicken können.