Phonebloks: Ein Smartphone im Baukastenprinzip

Der niederländische Designer Dave Hakkens sucht auf Thunderclap.it derzeit nach Zustimmung für sein Projekt Phonebloks. Die Idee ist ein Smartphone zu schaffen, das nach dem Baukastenprinzip funktioniert.

Das Kernstück ist ein Mittelteil, das als Leiterplatte bzw. Motherboard fungiert. Es hat Kontakte in einem symmetrischen Raster angeordnet, sowohl an der Vorder- als auch Rückseite. An der Vorderseite wird das Display angesteckt. An der Rückseite werden die üblichen Smartphone-Komponenten verteilt, wie Akku, Kamera, WLAN, Kopfhörer-Buchse, Prozessor, WLAN und ähnliches. Ist alles zusammengesteckt, sollen zwei Schrauben reichen, um die Komponenten zu fixieren.