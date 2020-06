PlayStation Vita erscheint am 22. Februar

Sony hat am Dienstag den Europa-Verkaufsstart seines neuen Spielehandhelds Vita bekanntgegeben. Laut dem Spartenchef Jack Tretton kommt die mobile Konsole am 22. Februar 2012 auf den europäischen und US-Markt. Das Gerät wird in zwei Versionen (mit WLAN oder 3G-Anbindung) ab einem Preis von 250 Euro erhältlich sein.

Damit verpasst Sony das Weihnachtsgeschäft in Europa und den USA, nur in Japan wird Vita rechtzeitig zum normalerweise umsatzstärksten Quartal des Jahres erscheinen. Dass die Konsole in Europa nicht mehr im Jahr 2011 erscheinen wird, war allerdings bereits