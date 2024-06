Porsche ruft alle Taycan zurück wegen Problem mit Bremsen

Insgesamt hat Porsche 150.000 Exemplare des Taycans verkauft. Diese müssen nun alle zurückgerufen werden, weil bei einigen Modellen ein Bremsproblem festgestellt wurde.

➤ Mehr lesen: Porsche Taycan im Test: Rasant und übereifrig in Details

Allein in Deutschland müssen knapp 12.000 Fahrzeuge in die Werkstatt, in den USA sind es mehr als 31.000, berichtet Auto, Motor & Sport. Wie Porsche versichert, treten die Bremsprobleme allerdings nur bei 0,01 Prozent aller Taycans (also 150 Fahrzeuge) auf.