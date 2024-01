Neuer Porsche Taycan schlägt Model S Plaid auf der Rennstrecke

➤ Mehr lesen: Rimac Nevera stellt neuen Rekord am Nürburgring auf

Leistungsannäherung erwartet

Wichtiger ist für Porsche wohl, dass der Taycan 18 Sekunden schneller war als das Tesla Model S Plaid, dessen schnellste Zeit am Nürburgring vom Juni 2023 stammt. Obwohl die aktuelle Bestzeit mit einem Vorserienmodell aufgestellt wurde, dem ein Überrollkäfig im Inneren verpasst wurde, kann man eine erhöhte Leistung im Serienmodell erwarten, berichtet Electrek.

Die nächste Generation des E-Sportwagens soll rund 1.000 PS erhalten, rund 250 mehr als die bisherige Topversion. Damit käme Porsche in den Bereich des Model S Plaid (1.020 PS). Ein komplettes Video von der Rekordfahrt am Nürburgring will Porsche erst Mitte März veröffentlichen.