Elektroauto fährt 275 km/h im Rückwärtsgang: Neuer Weltrekord

Der Rimac Nevera hat am Nürburgring in Deutschland erneut einen Rekord gebrochen.

Rimacs Elektroauto Nevera hat erneut einen Weltrekord aufgestellt. Mit 275,74 km/h raste es im Rückwärtsgang über den Nürburgring.

Anders als Verbrenner und einige E-Autos ist es für den Antrieb des Nevera egal, ob er im Vorwärts- oder Rückwärtsgang betrieben wird. Die 4 Motoren schaffen in beide Richtungen eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,81 Sekunden, schreibt Rimac in einer Mitteilung.