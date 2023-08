Rimac Nevera stellt neuen Rekord am Nürburgring auf

Sondermodell "Time Attack"

Wie Electrek berichtet, wurde zeitgleich mit der Rekordfahrt in Deutschland in Kalifornien ein Sondermodell des Rimac Nevera enthüllt. Anlässlich der Monterey Car Week wurde die "Time Attack"-Version des Nevera enthüllt. Sie hebt sich durch Lackierung und Innendesign von anderen Nevera-Modellen ab und ist auf 12 Stück limitiert, Stückpreis 2,4 Millionen Dollar. Alle Exemplare sind bereits reserviert. Das erste wurde in Kalifornien an den ersten Kunden ausgeliefert. Auf dem Heckflügel des Time Attack Modells steht der Schriftzug: "Jenen gewidmet, die nach uns kommen".