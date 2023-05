E-Auto-Hersteller Rimac will Riesen-Akkus für Energieversorger bauen

Die kroatische Luxus-Elektro-Sportwagenschmiede Rimac diversifiziert ihr Geschäft und kündigt die Gründung einer neuen Unternehmenssparte an. Rimac Energy soll große Speichersysteme für Energieversorgungsunternehmen entwickeln. Fortschritte bei der Entwicklung neuer Batterien für Rimac-Fahrzeuge sollen so auch in größerem Stil zur Anwendung kommen.

Planeten nachhaltig mit Strom versorgen

Wie Rimac in einer Presseaussendung beschreibt, verwenden die elektronischen Speichersysteme (ESS) von Rimac Energy eine neuartige Architektur, die Energieverluste um die Hälfte reduziert und 40 Prozent kleinere Speicher als vergleichbare Produkte ermöglicht.