Porsche Taycan stellt neuen Rekord für Elektroautos auf

Der elektrische Porsche Taycan hat einen neuen Rekord aufgestellt. Der Sportwagen legte eine über 1.800 Kilometer lange Strecke von Thailand nach Singapur in weniger als 30 Stunden zurück und war damit das schnellste vollelektrische Auto aller Zeiten.

Der Herausforderung haben sich 3 Journalisten gestellt und fuhren die Strecke abwechselnd. Sie lenkten einen Porsche Taycan 4S Cross Turismo mit einer Reichweite von bis zu 512 Kilometer und einem 800-V-Akku vom Stadtrand von Bangkok nach Gardens by the Bay in Singapur.

Ladegeräte vorab reserviert

Zum Aufladen nutzten die Fahrer im 25-Minuten-Takt das Schnellladenetzwerk Recharge High Performance Charging (HPC) von Shell, wie Electrek berichtet. Dieses Netzwerk wurde gemeinsam mit Porsche im vergangenen November realisiert und umfasst 180-kW- und 360-kW-Ladestationen von ABB. Damit will man den wachsenden Bedarf an Lademöglichkeiten für E-Autos in der Region decken.