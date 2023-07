Polestar 5 soll echter Rivale für Porsche Taycan werden

Der zum chinesischen Geely-Konzern gehörende schwedische E-Auto-Hersteller Polestar entwickelt mit seinem Polestar 5 erstmals ein Auto auf einer völlig eigenen Plattform. Nicht nur das Äußere erinnert an einen anderen Elektro-Sportwagen aus Deutschland. Auch die Rahmenbauweise, die Gestaltung der Batterie und die Leistungsdaten des Fahrzeugs erinnern an den Porsche Taycan. Ars Technica fand dies bei einem Besuch des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Polestar im englischen Coventry heraus.

Fußgarage in der Batterie

Polestar hat etwa in seine Batterie für den Polestar 5 eine so genannte "Fußgarage" eingebaut, die auch der Taycan besitzt. Eine Lücke in der Batterie im Boden des Fahrzeugs bietet Platz für die Füße der Passagier*innen auf der Rückbank des Fahrzeugs. Dadurch können diese niedriger sitzen und haben dennoch genug Platz bis zur Decke des Fahrzeugs. Die Dachlinie fällt nach hinten ziemlich ab. Das verbessert die Aerodynamik, dafür bleibt aber - im Gegensatz zum Taycan - kein wirkliches Heckfenster übrig. Die Sicht nach hinten wird mit einer Heckkamera hergestellt.