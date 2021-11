Polestar Precept hat neuen Namen, kommt 2024

Vergangenes Jahr kündigte Polestar, ein Subunternehmen des schwedischen Automobilherstellers Volvo, die Produktion seines elektrischen Konzeptfahrzeugs "Polestar Precept" an. Der Produktionsstart des E-Autos war damals noch unklar, ebenso dessen technische Eigenschaften. Nun hat das Unternehmen allerdings einen Wagen mit neuem Namen vorgestellt, der auf dieses Modell aufbaut: Der Polestar 5 soll im Jahr 2024 in Serie gehen.

Zu dem E-Auto "Precept" wurden in den letzten Monaten immer wieder Teaser veröffentlicht - darunter auch einige YouTube-Videos, die einen Einblick in den Design- und Entwicklungsprozess des Konzeptfahrzeugs geben. In einem fast 4-minütigen Video, das am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigt Polestar nun das neue Exterieur des Autos und erklärt, wie das Design des Konzeptfahrzeugs in das Serien-Auto Polestar 5 einfließen soll.

Beim Look des Polestar 5 habe man sich vor allem von Haien und Flugzeugen inspirieren lassen, heißt es in dem Video. Technische Eckdaten wie die Reichweite der Batterie oder die Beschleunigungsgeschwindigkeit sind allerdings noch nicht bekannt. Der Produktionsstart des neuen Elektroautos ist für 2020 angesetzt. Ab 2024 soll er dann auf dem Markt erhältlich sein.