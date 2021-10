Verkauf gestartet: So viel kostet der Polestar in Österreich

Die Submarke von Volvo hat den Verkauf seines Elektroautos in Österreich gestartet. Alle Informationen zum Preis und Auslieferungsdatum.

Seit dem Frühjahr ist bekannt, dass das Elektroauto der Volvo-Submarke Polestar auch in Österreich in den Verkauf gehen wird. Nun hat das Unternehmen den Verkaufsstart in Österreich bekanntgegeben und gleichzeitig die Preise des Elektroautos genannt.

Verfügbar ist der Polestar 2 in Österreich in 2 unterschiedlichen Varianten: Long Range Single Motor und Longe Range Dual Motor. Insofern unterscheiden sich die beiden Modelle lediglich in der Anzahl der verbauten Elektromotoren.