Elektroautohersteller Polestar geht an die Börse

Die Elektroautomarke Polestar des schwedischen Autobauers Volvo und seiner chinesischen Mutter Geely will über eine Unternehmenshülle in New York an die Börse gehen. Polestar werde bei der Transaktion inklusive Schulden mit annähernd 20 Milliarden US-Dollar (17,07 Mrd. Euro) bewertet, teilte das Unternehmen am Montag in Göteborg mit.

Fusioniertes Unternehmen

Für den Gang an die US-Börse Nasdaq fusioniert Polestar mit einem börsennotierten Finanzvehikel namens Gores Guggenheim, einem sogenannten SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Künftig soll das fusionierte Unternehmen dann unter Polestar Automotive firmieren.