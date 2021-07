Polestar zieht in früheres Tesla-Geschäft in Wien ein

Der schwedische Elektroautohersteller Polestar hat seine erste Niederlassung in Wien eröffnet. Der Polespar Space , wie er im Jargon des Herstellers heißt, befindet sich im Erdgeschoss des "Hochhaus Herrengasse" in der Wallnerstraße 5 im 1. Bezirk. An derselben Stelle war bereits zuvor der Konkurrent Tesla präsent, der seinen Flagship-Store in der Wiener City allerdings bereits im Sommer 2019 dicht machte.

Offensive

Ähnliche Angebote will der Hersteller künftig auch an anderen Standorten in Österreich anbieten. Das soll im Teil einer weltweiten Retail-Offensive stattfinden. Bis Ende 2021 will Polestar in mehr als 100 Standorten in 18 Märkten präsent sein. Die Anzahl der stationären Standorte soll weltweit verdoppelt werden.

Neben den Polestar Spaces, die sich vorwiegend in Innenstädten befinden, wird es auch sogenannte Polestar Destinations geben, die an größeren, leicht zugänglichen Standorten außerhalb von Städten angesiedelt sind. Auch die Anzahl der Servicepunkte soll bis Ende 2021 von derzeit 650 auf 780 weltweit erhöht werden.