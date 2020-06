Prospekte: Marktguru kämpft gegen Papierflut

Der Umwelt zuliebe

Einen großen Teil der Idee hinter Marktguru macht laut den beiden Jungunternehmern auch deren ausgeprägtes Umweltbewusstsein aus. “Es ist immens, welche Mengen an Papier in Form von Prospekten jede Woche in den Briefkästen landen”, sagt Dainese. Das sei nicht notwendig, daher mache man auch mit speziellen Aktionen darauf aufmerksam. So werden etwa Marktguru-Aufkleber verteilt bzw. zur Bestellung angeboten, die an den Postkasten geklebt werden können, um kein unnötiges Werbematerial mehr zu erhalten. Marktguru spendet im Gegenzug für jeweils fünf Sticker einen Baum über die Organisation Plant for the Planet. Dasselbe versprechen die Plattformbetreiber für das Fan-Werden bzw. Folgen auf Facebook und Twitter.

Der Idee von Marktguru nähern sich auch andere, ähnliche Plattformen, die digitale Prospekte bieten und der Papierflut im Alltag beikommen wollen. So kann man sich auch auf Seiten wie aktionsfinder.at und meinkauf.at über aktuelle Angebote informieren. “Was uns allerdings von anderen Plattformen unterscheidet, ist die Möglichkeit, dass User die Angebote und Produkte aus allen Branchen auch einzeln aufgelistet finden”, erklärt Dainese. “Eine andere nützliche Funktion, die eigentlich ausschlaggebend für das Projekt war, ist, dass man sich bei Marktguru persönliche Benachrichtigungen für einzelne Angebote definieren kann”, so Dainese weiter. “Ich werde dann also endlich ein Mail bekommen wenn ‘meine’ Rasierklingen im Angebot sind.”