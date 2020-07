Quench Sea: Behälter wandelt Meerwasser in Trinkwasser um

Meerwasser mit einem kleinen, tragbaren Gerät entsalzen, das weniger als zehn Euro kosten soll? Dieser Idee hat sich der Brite Lee King mit seiner Firma Hydro Wind Energy verschrieben. Sein Ziel ist es, etwas dazu beizutragen, dass die humanitäre Krise der Wasserknappheit, die durch den Klimawandel ausgelöst worden ist, zu stoppen. „Zwei Drittel der Weltbevölkerung ist davon bedroht. Vergangenes Jahr gab es in Kalifornien genauso Wasserengpässe wie in Kapstadt in Südafrika“, sagt King im Gespräch mit der futurezone. „Sieben Millionen Menschen sterben jedes Jahr allein an den Folgen von Wasserknappheit und dagegen möchte ich etwas tun.“

Tests funktionieren

Derzeit sitzt King aufgrund der Corona-Krise in Dubai fest. Dort befindet sich auch das Labor, in dem die Entsalzung von „Quench Sea“ getestet wird. So heißt das tragbare Meerwasserentsalzungsgerät, das Kings Firma entwickelt hat. „Im Arabischen Meer gibt es einen der höchsten Salzgehalte der Welt“, erzählt King. „Unser Produkt funktioniert selbst in diesen Gewässern. Wir haben bei unseren Tests bereits 18.000 Liter Meerwasser in Trinkwasser umgewandelt und das Gerät arbeitet noch immer.“