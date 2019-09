Österreicher ermöglichen Meerwasserentsalzung mit Solarkraft

Abgestimmt auf die Sonne

Innerhalb der relativ kurzen geforderten Zeitspanne ist es gelungen, alle Systeme und Komponenten zu planen, zu fertigen und zu liefern - darunter etwa Transformatoren, Spannungsverteiler, Kommunikationstechnologie und ein Steuerungssystem für die gesamte Wasseraufbereitung und Energieverteilung. Insgesamt wurden 425 Tonnen Material nach Saudi-Arabien geliefert.

Die Besonderheit der nun vom Versorgungsunternehmen King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) betriebenen Anlage liegt in der Energieversorgung. Den Strom für die Meerswasserentsalzung liefert ein nahe gelegenes Photovoltaik-Kraftwerk. Der Anlagenbetrieb ist auf die verfügbare Sonnenenergie abgestimmt. "Tagsüber läuft die Anlage unter Volllast, in der Nacht wird die Produktion zurückgefahren", erklärt Wallinger.