Autonome Roboter ersetzen das Fließband in der Autoproduktion

Eine Steuerung für alle

Das aussichtsreiche Betätigungsfeld für AGV ruft eine steigende Anzahl an Herstellern hervor. Um Autoherstellern die Freiheit zu geben, mit vielen unterschiedlichen Roboterflotten zu arbeiten, hat Siemens nun eine Plattform kreiert, mit der alle AGV in der Automobilproduktion gesteuert werden können. Das SIMOVE Fleetmanagement wurde im AGV Lab in Linz entwickelt. "Wir haben dort ein Multikulti-Team, auf das wir sehr stolz sind", sagt Koenig. In zweieinhalb Jahren sei es gelungen, mit SIMOVE ein Produkt zu entwickeln, das bereits weltweit nachgefragt wird.

Wie Koenig erklärt, fungiert SIMOVE als "Midware" zwischen der Auftragssteuerung einer Autofabrik und den AGV unterschiedlicher Hersteller. Das System übernimmt die Verkehrssteuerung der fahrbaren Roboter.

Plug and Play

"Wir wollen, dass Kunden von Offenheit profitieren, egal, welches Fahrzeug an das System angebunden wird. Unser Produkt soll per 'Plug and Play' funktionieren und beliebig erweiterbar sein", meint Koenig. Damit es bei der Einbindung neuer Fahrzeuge zu keinen Konflikten kommt, arbeitet Siemens mit einem digitalen Zwilling der gesamten Autofabrik. Mit dessen Hilfe werden Simulationen durchgeführt, "um schneller in den Produktionsmodus" zu gelangen, erklärt Koenig.