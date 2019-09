Von Mineralwasser auf Fruchtsaft in wenigen Sekunden

Gasteiner Mineralwasser, Auer Tortenecken, Blaschke Kokoskuppeln, dazu zahlreiche Fruchtsäfte, Sirupe, Konfitüren, Senf, Mayonnaise und Ketchup - das alles wird von der Firma Spitz in Oberösterreich produziert. Insgesamt verlassen täglich 1,3 Millionen Produkte auf rund 2000 Paletten das Werk in Attnang-Puchheim. Produziert und Verarbeitet werden sie auf 30 Fertigungslinien, abgefüllt und verpackt werden sie in 35 Anlagen. Die Steuerung dieses riesigen Prozesses übernimmt seit Kurzem ein System, das selbst die kleinsten Vorgänge genau überwacht.

Spitz will seine Produkte künftig schneller und effizienter produzieren und gleichzeitig flexibel bleiben, um die große Bandbreite des Angebots beizubehalten. Das Unternehmen hat sich deshalb dazu entschlossen, gemeinsam mit Siemens ein umfassendes Digitalisierungsprojekt durchzuführen, das im Herbst 2018 abgeschlossen wurde.

Rundumerneuerung

"Unser bestehendes System zur Produktionssteuerung war den Anforderungen der Digitalisierung nicht mehr gewachsen", meint Spitz-CEO Walter Scherb gegenüber dem Fachmagazin Maschinenmarkt. "Wir wollten ein neues, zukunftsfähiges und langfristig erweiterbares System implementieren. Für uns war wichtig, dass wir alle Produktionsprozesse mittels eines Systems steuern und in Echtzeit verarbeiten können."

Die Rundumerneuerung des Produktionsablaufs beginnt nun bei den Rohstoffen für die einzelnen Lebensmittel von Spitz. Sämtliche Silo-Füllstände werden im neuen Produktionssystem erfasst, wobei nach Art und Qualität unterschieden wird. In Zukunft wird es so möglich sein, die Rezepturen abhängig von den Eigenschaften der Rohstoffe anzupassen. Beim Verarbeitungsprozess wird etwa der Zuckergehalt eines Rohstoffs gemessen. Die Rezeptur wird anhand der Werte neu berechnet und abgeändert, um am Ende ein Produkt zu erhalten, das in Geschmack, Textur und Aussehen immer gleich bleibt.