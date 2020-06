Radikale Frischkur: Alles neu mit Windows 8

Für mobile Geräte optimiert

Auch sonst ist vieles für den mobilen Gebrauch von Windows 8 angelegt. So wurden sämtliche Sensoren-Schnittstellen verbessert, die eine optimale Ausleuchtung des Bildschirms je nach Lichtsituation ermöglichen soll. Die Metro-Oberfläche passt sich zudem automatisch an Quer- und Hochformat-Bildschirme an. Auch hier wurden die Software-Schnittstellen von Windows 7 laut dem offiziellen Entwicklerblog von Microsoft weiter verbessert. Optimiert wurden zudem die Einstellungen bei mobilen Datendiensten. Anstatt Treiber und schlecht funktionierende Zusatzprogramme für die Installation verwenden zu müssen, soll Windows 8 mit eingelegten SIM-Karten oder angeschlossenen USB-Internet-Sticks besser umgehen.



App Store im Fokus

Gemeinsam mit der Veröffentlichung der Beta-Version am Mittwoch soll auch der neue App Store freigeschaltet werden, über den Programme erworben werden können. Hier hat sich Microsoft Apple zum Vorbild genommen, das bereits seit längerem einen App Store für seine Macs eingeführt hat. Wie bei Apple wandern 30 Prozent des Umsatzes an Microsoft. Ab einem Umsatz von 25.000 Dollar müssen Entwicklern nur mehr 20 Prozent Umsatzbeteiligung an Microsoft abgeben. Erste Apps werden ebenfalls für den Launch-Termin der Beta am Mittwoch erwartet. Unter den 11 erhältlichen Spielen soll sich laut einem Bericht auch Angry Birds befinden.

Viele Neuerungen dokumentiert Microsoft auf dem unternehmenseigenen Blog "Building Windows 8", der sich durch interessante Diskussionen und Feedback-Beiträge von Testern und Entwicklern sowie den Microsoft-Verantwortlichen auszeichnet. Die Veröffentlichung von Windows 8 wird für Herbst 2012 erwartet.