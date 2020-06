Raiffeisen: Kontaktloses Zahlen per iPhone

Vorteile für Händler

Die RBI möchte die iPhone-Lösung nun ab 1. April in "einer größeren Stadt" Österreichs testen. Welche Stadt das sein wird, wurde nicht verraten. In naher Zukunft soll man dann an allen NFC-fähigen Terminals (wie z.B. auch in den Zielpunkt-Filialen, die in einigen Wiener Bezirken bereits mit Terminals ausgestattet worden sind) kontaktlos bezahlen können.

Die RBI erhofft sich, dass vor allem Händler, die in ihren Shops bisher nur Bargeld akzeptieren, auf die neuen Terminals setzen werden. "Bei dieser Zahlungsart gibt es nur äußerst geringe Transaktionsgebühren für den Händler", erklärt Kubu. So würden etwa Bäckerei-Ketten profitieren, wenn Kunden ihre 79 Cent fürs Frühstücksweckerl künftig ohne langfristige Kleingeld-Suche per iPhone zahlen könnten.

Vor allem für Kleinbeträge

CardMobile sei vor allem als eine Art "mobile Geldbörse für Kleinbeträge" gedacht und soll ähnlich wie Quick funktionieren, mit einem Unterschied: Die Beträge werden am "Point Of Sale", also direkt am Terminal im Geschäft, aufgebucht. Der Höchstbetrag, den man aufbuchen kann, ist 50 Euro. Über die App lassen sich zudem sämtliche Einkäufe, die man kontaktlos getätigt hat, auflisten und sind so genau nachvollziehbar. Kubu geht deshalb von einer höheren Akzeptanz als bei Quick aus.