Raiffeisen startet eigene Mobilfunkmarke

Raiffeisen will in der Mobilfunkbranche mitmischen. Mit 3 Tarifen sollen Kund*innen an Land gezogen werden.

Raiffeisen startet mit Raiffeisen Mobil eine eigene Mobilfunkmarke in Österreich. Das kündigte die österreichische Bank am Montag in einer Pressekonferenz an. In Zusammenarbeit mit dem virtuellen Mobilfunkanbieter ventocom, bekannt für den Tarif „HoT“ von Hofer, bietet Raiffeisen Mobil seinen Kund*innen ab sofort 3 unterschiedliche Tarife für Telefonie, SMS und Daten an.

„Durch das Zusatzangebot ermöglichen wir unseren Kund*innen in Zukunft auch in anderen Lebensbereichen einen Mehrwert, der über das tägliche Finanzleben hinausgeht“, ist Petra Walter, Geschäftsführerin der Raiffeisenwerbung, überzeugt. Das Angebot gilt für alle bestehenden Raiffeisen-Kund*innen, zielt aber vor allem auf die jüngere Generation ab. Raiffeisen ist mit seinen Tarifen die erste österreichische Bank, die in den Mobilfunkmarkt einsteigt.

3 Tarife für Raiffeisen-Kund*innen

Die Funktionsweise des Raiffeisen-Angebots kennt man von anderen virtuellen Mobifunkanbietern: Kund*innen der Bank können ihre SIM-Karte online bestellen oder erhalten diese in ausgewählten Bankfilialen. Danach aktivieren sie die Karte auf der entsprechenden Webseite – benötigt werden dazu eine Raiffeisen-Bankverbindung sowie ein Lichtbildausweis. Eine Bankverbindung erlaubt die Registrierung von bis zu 5 SIM-Karten.

3 unterschiedliche Tarife bietet die Bank an:

S: 1.000 Freiminuten/SMS, 5 GB Datenvolumen für 4,90 Euro

M: 1.000 Freiminuten/SMS, 15 GB Datenvolumen für 9,90 Euro

L: 1.000 Freiminuten/SMS, 25 GB Datenvolumen für 14,90 Euro

Laut der Raiffeisen-Mobil-Webseite sind alle Tarife jederzeit kündbar und jedes 12. Monat ist kostenlos. Für die Verwaltung der Tarife gibt es eine eigene App, die ab sofort zum Download bereitsteht.

Wie auch das ventacom-Produkt HoT funkt Raiffeisen im Mobilfunknetz von Magenta.