Raketen-Start-up zeigt Drohne, die Satelliten ins All bringen soll

Rakete startet in der Luft

Hat die Drohne die richtige Flughöhe erreicht, wird eine zweistufige Rakete aus dem Bauch des Fluggerätes fallen gelassen, die dann innerhalb einer halben Sekunde zündet und Lasten von bis zu 100 Kilogramm in die erdnahe Umlaufbahn bringen kann.

Der Ansatz ähnelt ähnlichen Raketensystemen von Virign Orbit und Pegasus, die ebenso einen Start aus der Luft vorsehen. Laut Skylus sei sein System aber effizienter und kostengünstiger.

Geschäft mit Minisatelliten

Aevum ist eines von zahlreichen Start-ups, die am Geschäft mit dem Transport von Minisatelliten in den Orbit mitnaschen wollen. Der Markt ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Das Start-up will künftig Satelliten mit einem Gewicht von bis zu 500 Kilogramm innerhalb von 3 Stunden nach Übergabe in die Erdumlaufbahn bringen können.

Die erste Satellitenmission ist für das kommende Jahr geplant. Dann soll Ravn X für die US Air Force kleine experimentelle Satelliten ins All bringen.