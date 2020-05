Rasenmäher-Hersteller wettet auf Elektromobilität

Die Firma Zimmer konzentriert sich auf das Thema urbane Elektromobilität. Dass der Elektroantrieb den Durchbruch - zumindest bei Autos - bislang nicht geschafft haben, ist für das Unternehmen nur zusätzliche Motivation. “Wir haben keine Langstreckenfahrzeuge im Angebot. Im städtischen Bereich wird E-Mobilität in den nächsten Jahren durchstarten und wir werden dabei sein”, so Shop-Manager Florian Brandstetter. Die bislang fehlende Infrastruktur soll bis dahin auch vorhanden sein. “Bis in eineinhalb Jahren werden Großstädte flächendeckend abgedeckt sein”, sagt Brandstetter.

Bereits jetzt verkaufen sich die an Segways erinnernden Robsteps, die Pedelecs und die verschiedenen Auto-Modelle gut. “Die E-Autos sind noch relativ neu und es gibt noch Ängste in der Bevölkerung, vor allem was das Aufladen angeht. Die Tendenz ist definitiv steigend. Wir verkaufen mittlerweile auch Geräte an Touristen, etwa aus den Arabischen Emiraten. Mit dem Geschäft sind wir bisher sehr zufrieden”, so Brandstetter. Im Bereich der Pedelecs setzt die Firma auf die angesprochenen selbstproduzierten Velos und massentaugliche Ware von anderen Anbietern im mittleren Preissegment. Die E-Räder kosten zwischen 1.500 und 5.500 Euro. Die Reichweite der Bikes bewegt sich im Bereich von 150 Kilometern.