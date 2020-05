Raspberry Pi bringt 50-Dollar-Kamera mit Wechselobjektiven

Für den Raspberry Pi hat man bereits bisher Kameramodule kaufen können, aber keines davon soll in ihrer Leistung an die neue High Quality Camera herankommen. Wie die Organisation in einem Blogeintrag beschreibt, hat das neue Produkt einen 12,3 Megapixel-Sensor von Sony, 1,55 mal 1,55 Mikrometer Pixelgröße, eine rückseitig beleuchtete Sensorarchitektur, einen integrierten Fokus-Ring und ein Tripod-Gewinde.