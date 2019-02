Raspberry Pi eröffnete ersten Laden

Die Raspberry Pi Foundation ist in England nun auch mit einem Laden präsent. Am Donnerstag eröffnete in Cambridge, wo die Initiative gegründet wurde, der Raspberry Pi Store. Dort können Interessierte Raspberry Pi-Produkte kaufen und mit den Minicomputern experimentieren, berichtet die BBC.

Angeboten wird unter anderem ein neues Starter Kit, das neben dem populären Minicomputer ein Raspberry Pi-gebrandetes Keyboard, eine Maus und Kabel umfasst. Daneben werden auch Accessoires und Bücher verkauft. Akzeptiert werden nur Kreditkarten. Online-Bestellungen oder telefonische Order werden in dem Laden nicht entgegengenommen.