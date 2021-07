Razzien in Spielwarengeschäften wegen Mini-Armbrüsten

Die bei Kindern in China derzeit beliebten, Zahnstocher schießenden Mini-Armbrüste wurden nun verboten. Behörden: "Es ist zu gefährlich."

Chinas Behörden gehen gegen ein neues Trend-Spielzeug vor: Kleine Armbrüste für Zahnstocher, die seit einigen Wochen auf chinesischen Schulhöfen in Mode sind, wurden nach Beschwerden besorgter Eltern verboten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstagabend meldete. Das Verbot wurde demnach mit landesweiten Razzien in Spielwarengeschäften durchgesetzt.