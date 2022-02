200 Watt: Realme kündigt das schnellste Handyladegerät der Welt an

Realme hat vor rund zwei Jahren bereits ein Ladegerät mit einer Schnelladung mit 125 Watt am Mobile World Congress (MWC) demonstriert. Auch dieses Jahr will das Unternehmen am MWC, der dieses Wochenende in Barcelona startet, wieder mit einem neuen Rekord bei der Schnelladung punkten. Realme hat im Vorfeld nichts geringeres als „schnellste Smartphone-Ladegerät der Welt“ angekündigt.

Die Rede ist von einem 200-Watt-Charger, wie ein Bericht von Gizmochina vorab ankündigt, die das Ladegerät bereits zu Gesicht bekommen haben. Der Charger ist in weißem Plastik gehalten, doch das Äußere ist bei so einem Teil wohl kaum entscheidend. Die maximale Leistung soll bei 200 W (20V-10A) liegen und USB Power Delivery (PD) supporten, allerdings nur mit einer beschränkten Leistung von 45W bei 15V-3A, 20V-2.25A.

Am MWC wird Realme den Charger zusammen mit dem Smartphone-Modell Realme GT2 Pro vorstellen. Das Smartphone soll allerdings selbst nur Schnelladen bis zu 65 Watt unterstützen. Es bleibt also abzuwarten, welches Smartphone die 200-Watt-Leistung wirklich nützen können wird.