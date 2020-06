Retro und verspielt: Olympus OM-D E-M5 im Test

Software, Menü und Bedienung

Die Software bietet eine Reihe an Spielereien, um seine Fotos gleich auf der Kamera digital aufzupeppen. So bietet die E-M5 eine Reihe von Kunstfiltern, wie etwa “Gemälde”, “Dramatischer Ton” oder “Körniger Film”. Was Puristen im ersten Moment abschrecken mag, funktioniert in der Praxis erstaunlich gut und macht Spaß. Die Funktionen werden damit durchaus zu einer ernstzunehmenden Alternative, wenn für eine umfangreiche Nachbearbeitung die Zeit fehlt. Wer sich für keinen bestimmten Filter entscheiden kann, kann alle auf einmal anwenden. Dazu macht man einfach ein Foto und die Kamera erzeugt zwölf Bilder, jeweils mit einem der Effekte. Allzuviele Bilder in Folge kann man dann allerdings nicht schießen, nach drei bis vier Fotos streikte die Kamera und rechnete für etwa 30 Sekunden alle Bilder nach.

Eine ganz besondere neue Funktion ist “Live Bulb”. In diesem Modus sieht man während einer Langzeitbelichtung live das Bild entstehen. In der Praxis ist das Bild zu Beginn der Belichtung naturgemäß noch sehr dunkel und wird mit zunehmender Zeit immer heller. Der Nutzer kann somit in Echtzeit entscheiden, wann die Belichtung beendet und das Bild erstellt wird.

Insgesamt ist das Menü logisch aufgebaut. Die Sinnhaftigkeit des Touchscreens ist jedoch fragwürdig, eine tatsächliche Erleichterung in der Bedienung ist im Test nicht aufgefallen.

Fazit

Olympus hat eine solide Systemkamera abgeliefert, die in Zukunft eine große Fanbasis gewinnen könnte. Dazu trägt bestimmt auch das ansprechende Retro-Design bei. Erfreulicherweise wirkt die Kamera nicht nur so robust, wie ein analoges Modell, sondern ist es zum Teil auch. Auch die Bildqualität kann überzeugen. Jene knüpft in etwa dort an, wo die E-P-Modelle aufgehört haben und ist den Schwestermodellen in manchen Situationen auch überlegen. An den Kontrasten, Farbwiedergabe, oder Rauschverhalten lässt sich im Kurztest nichts aussetzen. Um detailliertere Aussagen zur Bildqualität zu machen, wäre jedoch ein längerfristiger Test notwendig. Bei den Testgeräten kam auch noch nicht die Finale Firmware zum Einsatz.

In die E-M5 wurden nahezu alle aktuellen technischen Möglichkeiten und Spielereien einer Systemkamera eingebaut. Die verschiedenen Kunstfilter sind gut umgesetzt und machen Spaß, ambitionierte Hobby-Fotografen werden damit bestimmt länger ihre Freude mit dieser Spielerei haben. Einen besonders guten Eindruck macht der neuartige Bildstabilisator, vor allem beim Einsatz von Teleobjektiven. Auch der Rauschfilter leistet gute Arbeit.

Mit 18-50mm Kitobjektiv wird die E-M5 in Österreich im April auf den Markt kommen und laut derzeitigem Stand 1299 Euro kosten, nur der Body soll um 1099 Euro in den Handel kommen.